Новая точка притяжения для молодежи: в поселке Селятино открыли современную скейт-площадку в парке «Мечта»

В парке «Мечта» поселка Селятино в День знаний торжественно открыли современную скейт-площадку. Событие стало настоящим подарком для юных любителей экстремального спорта — это комфортное и безопасное пространство для тренировок и активного отдыха.

«Развитие спортивной инфраструктуры — один из приоритетов округа, а новые площадки помогают ребятам раскрывать свой потенциал и вести активный образ жизни», — отметил начальник территориального управления Селятино Владимир Матвеев на торжественном открытии.

Честь первыми опробовать новую площадку выпала профессиональным райдерам — воспитанникам спортивной школы № 1 Наро-Фоминска: Даниле Девятых, Вадиму Ромашкину и Михаилу Савину. Спортсмены не скрывали восторга. По их словам, площадка получилась просторной, с необычными элементами и интересными радиусами — на такой комфортно отрабатывать новые трюки и повышать мастерство.



Для самых маленьких гостей праздника организовали весёлую анимационную программу: аквагрим и игры с ростовыми куклами. Для тех, кто любит узнавать новое, на аллее парка развернули выставочную зону. Здесь можно было познакомиться с историей экстремального спорта, узнать о знаковых соревнованиях и культовых спортсменах, а также сделать яркие снимки в фотозоне.



Новая точка притяжения для молодёжи открыта и точно не будет пустовать. Масштабный объект реализован в рамках губернаторского проекта «Парки Подмосковья» и программы «Формирование комфортной городской среды». У организаторов нет сомнений: площадка станет стартом для новых достижений и источником вдохновения для юных райдеров.