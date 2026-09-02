Пловец с ампутацией ноги из Подмосковья переплыл Босфор за 1 час 24 минуты

Сотрудник щелковской компании «МЕТИЗ» Дмитрий Семенов стал единственным российским пловцом с ампутацией ноги, принявшим участие в 38-м Босфорском межконтинентальном заплыве. Он успешно преодолел дистанцию в 6,5 километра между Азией и Европой за 1 час 24 минуты 49 секунд, вписав свое имя в историю престижного турнира в Стамбуле, сообщил REGIONS.

Для Дмитрия старт стал кульминацией почти двух лет упорных тренировок и наглядным доказательством силы духа. В заплыве участвовали около 2500 пловцов из 64 стран, однако финишировать смогли только 2207 человек. Российская делегация оказалась одной из самых многочисленных — 278 спортсменов уступили по количеству только хозяевам соревнований — туркам.

«Сегодня буду плыть 6,5 км. Для меня это определенное испытание, к которому я готовился практически два года. И очень круто, и очень престижно. Ну и как минимум доказать себе, что все возможно, если предпринимать для этого определенные действия», — делился Дмитрий своими мыслями перед прыжком в воду.

В своей возрастной категории (мужчины 35–39 лет) Семенов занял 177-е место из 208 финишировавших, выполнив поставленную задачу — уложиться в 1,5 часа. Дистанция, вопреки ожиданиям, далась ему легче, чем предполагалось: основной мандраж был именно во время подготовки, а в день старта волнение оказалось умеренным. Самый тяжелый участок ждал пловцов в конце — там начиналось встречное течение, с которым приходилось бороться, тратя значительно больше сил.

«Прошло отлично. Были разные этапы. Когда ты только набираешь обороты, до первого моста было достаточно сложно. Потом волны практически не было, и плавание давалось легко», — поделился впечатлениями от заплыва Дмитрий.

Забавный случай произошел во время заплыва: при прыжке в воду с пирса в одну из половин очков Дмитрия залилась вода. Так он и проплыл всю дистанцию, «транспортируя» воду из азиатской части Босфора в европейскую.

Фото: [ пресс-служба компании «МЕТИЗ» ]

«Вода была классная, в меру теплая, в меру холодная. Вода соленая, как бы это смешно ни звучало. Поначалу сильно пересыхало во рту. В пресной воде значительно легче. Но зато соленая вода держит на поверхности, и от этого чуть-чуть легче. Но, в общем, я проплыл — и это круто!» — говорит Дмитрий.

В повседневной жизни Семенов пользуется современным протезом бедра с электронным коленным модулем, разработанным его родным предприятием «МЕТИЗ». Благодаря этому устройству он ведет активный образ жизни: приезжает на тренировки в бассейн, работает в офисе и занимается в тренажерном зале.

«Сам Босфор я, конечно, плыл без протеза. Но возможность несколько месяцев тренироваться, ездить в бассейн и зал, работать и жить в обычном ритме — это тоже результат того пути, который начинается с лечения, протезирования и реабилитации», — пояснил Дмитрий.

Фото: [ пресс-служба компании «МЕТИЗ» ]

Путь к этой победе начался не в бассейне, а в реабилитационном центре. Больше года подготовки, тысячи проплытых метров и непоколебимая вера в себя — все это стало результатом долгого процесса лечения и адаптации. Сегодня Дмитрий работает в Службе заботы компании «МЕТИЗ». Его личный опыт восстановления после ампутации превратился в профессиональную миссию: он помогает людям, оказавшимся в похожей ситуации, пройти путь от больничной палаты до возвращения к полноценной жизни.

«После ампутации сначала вообще не думаешь о Босфоре. Есть гораздо более простые задачи — снова нормально ходить, самостоятельно передвигаться, вернуться к обычной жизни. А потом постепенно появляются другие цели. Для меня одной из них стал этот заплыв», — отметил герой.

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