Солист группы Dabro связал себя узами брака

34-летний солист популярной белорусской группы Dabro Михаил Засидкевич официально женился, сообщил VOICE. Его избранницей стала модель и актриса Елизавета, которая, как и он сам, родом из Казани.

По информации источника, церемония бракосочетания прошла в тесном семейном кругу, без лишней публичности. Пара долгое время не афишировала свои отношения, поэтому новость о свадьбе стала неожиданностью для многих поклонников.

Михаил поделился романтичными снимками с торжества в социальных сетях. На фотографиях невеста предстала в белом платье без бретелей в пол с распущенными волосами, а жених был одет в классический черный костюм и белые ботинки.

На одном из снимков Михаил нежно держит Елизавету за руку и цитирует строку из своего трека «Юность».

«Услышит весь район, что я в тебя влюблен!» — написал Засидкевич.

Напомним, что Михаил и его брат Иван родились в городе Курахово Донецкой области. С детства они увлекались музыкой и окончили музыкальную школу по классу аккордеона. В 2009 году Засидкевичи начали писать песни в стиле рэп, а в 2013 году основали группу Dabro.

В 2015 году братья переехали в Казань, где начали сотрудничать с известными артистами, включая Bahh Tee (настоящее имя — Бахтияр Междин оглы Алиев), Полину Гагарину и Джигана.

Ранее фигуристка Евгения Медведева вышла на связь после свадьбы с хореографом Ильдаром Гайнутдиновым.