Праздник, который вдохновляет: в Талдомском округе линейки 1 Сентября стали днем надежды и больших ожиданий

Во всех образовательных учреждениях муниципалитета прошли линейки, посвященные началу нового учебного года. Главными героями праздника стали первоклассники — для них впервые прозвенел долгожданный первый звонок, открывающий дверь в мир знаний.

Разделить значимый момент с учениками, родителями и педагогами пришли почетные гости. В торжественных мероприятиях приняли участие глава Талдомского округа Юрий Крупенин, депутат Совета депутатов Михаил Аникеев, представитель местной администрации Евгения Юрина, настоятельница Александро-Невского женского монастыря игуменья Тамара, а также прокурор округа Александр Фленов.

Обращаясь к школьникам, гости произнесли теплые напутственные слова. Юрий Крупенин подчеркнул, что ребятам не стоит бояться трудностей. Он призвал их смело преодолевать любые препятствия и двигаться вперед, ведь именно от них зависит будущее России, Московской области и родного Талдомского округа. Особую благодарность в этот день выразили педагогам за их самоотверженный труд, мудрость и безграничную самоотдачу.

Координатор образовательных проектов Марина Петрова пожелала учащимся успешной учебы и новых достижений. Она отметила, что предстоящий учебный год должен стать временем ярких открытий, новых друзей и побед. Важным напоминанием стало то, что учителя и родители всегда будут рядом, поддерживая и вдохновляя детей на пути к знаниям.

Первый день осени стал не просто формальным началом учебного процесса, а настоящим праздником надежды и веры в безграничные возможности подрастающего поколения.