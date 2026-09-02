В девяти округах Подмосковья провели ремонт дорожных знаков

Специалисты Мосавтодора за неделю отремонтировали знаки на 12 региональных дорогах в девяти округах Подмосковья, работы прошли в ходе мероприятий по летнему содержанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Так, работы прошли на улице Калинина в Лотошине, улице Лебеденко в поселке городского типа Тучково Рузского округа, улицах Кирова и Горького в поселке городского типа Михнево под Ступино, в деревне Корниловской под Егорьевском. Кроме того, ремонт знаков провели у деревни Веригино Сергиево-Посадского округа, у деревни Филиппово Талдомского округа, в деревне Карамышево Дмитровского округа, в деревне Ишино в Чехове, у деревни Цезарево, поселка лесхоза Сокольниково и села Сокольниково Можайского округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ремонте региональных и муниципальных дорог Подмосковья.