SHAMAN раскрыл истинную причину сожжения кожаных брюк

34-летний российский певец SHAMAN (настоящее имя — Ярослав Дронов) объяснил свое решение сжечь кожаные штаны, которые долгое время были частью его сценического образа. В беседе с KP.RU артист заявил , что это — символический шаг, связанный с переосмыслением жизни и наступлением нового этапа в творчестве.

SHAMAN также связал этот поступок с достижением 35-летнего возраста и осознанием возросшей ответственности.

«Кожаные штаны — образ, который останется со мной, даже если я больше никогда их не надену. Точно так же у меня с дредами было», — сказал Дронов.

Он напомнил, что избавился от них в 2023 году в клипе «Исповедь». Тогда в видео была сцена, где старец проводил обряд пострига, и это символизировало отказ от старого имиджа. Теперь Ярослав решил ярко и публично завершить еще один этап, сжигая штаны на глазах у публики.

Артист пообещал, что зрители больше никогда не увидят его в этих штанах. Однако он уже подобрал им замену, но не торопится раскрывать детали. Новый образ SHAMAN пообещал показать на своем концерте 22 ноября.

Ранее сообщалось, что певца SHAMAN обвинили в плагиате и потребовали через суд ₽100 тысяч.