Три школы Наро-Фоминска распахнули двери 1 сентября: капремонт подарил ученикам совершенно новые пространства

Первый звонок, букеты цветов, взволнованные первоклассники, повзрослевшие за лето старшеклассники, улыбки педагогов и трепет родителей — все это неизменные атрибуты 1 сентября. Однако для школы № 5 этот праздник стал вдвойне особенным. Назвать произошедшие здесь перемены просто ремонтом нельзя: за год здание полностью преобразилось.



Особенный день ждал и учеников школы № 6: здесь завершили ремонт первого блока. Обновленная территория вызвала восторг и у детей, и у их родителей. Работы второй очереди уже идут, и полностью преображенное здание встретит учеников в 2027 году. Для первоклассников знакомство со школой превратилось в настоящий праздник — каждому ребенку вручили порцию мороженого.

Еще одна школа, отпраздновавшая новоселье, — учреждение для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) на улице Калинина.



Все преобразования стали возможны благодаря государственной программе капитального ремонта объектов социальной инфраструктуры Подмосковья в рамках национального проекта «Молодежь и дети».