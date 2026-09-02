Администрация: в Ивантеевке открылся благоустроенный сквер на Рощинской

Общественное пространство площадью четыре гектара обустроили на месте прибрежной зоны. В сквере появились детская и спортивная площадки, тихие зоны с шезлонгами и качелями у воды, а также дополнительные удобства — питьевые фонтанчики, навигация и площадка для выгула собак.



Так, 1 сентября результат работ осмотрели глава Городского округа Пушкинский Максим Красноцветов, депутат Госдумы Сергей Пахомов и депутат Мособлдумы Михаил Ждан. По словам Пахомова, подобные проекты заметно улучшают качество городской среды: важно, чтобы рядом с домом у жителей было комфортное место для прогулок и отдыха.



Судя по числу посетителей и отзывам горожан, новый сквер уже стал популярной точкой притяжения — в нем приятно проводить время всей семьей.