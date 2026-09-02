«Поговорили прямо и жестко»: фанаты «Локомотива» пообщались с главным тренером команды

Активные болельщики «Локомотива» встретили в аэропорту Самары главного тренера команды Михаила Галактионова и высказали ему свои претензии. Об этом в своей соцсети рассказал фанат «Локо» Иван Крылов.

Встреча состоялась после кубкового матча «Локомотива» с «Акроном». Железнодорожники уступили тольяттинцам в серии пенальти (0:0, 4:5 — пенальти).

Крылов рассказал, что встреча была незапланированной. Возвращавшиеся с выезда фанаты столкнулись с командой случайно. Болельщики отрядили делегацию из нескольких человек, чтобы выложить свои претензии тренеру.

«Общались мы с Михаилом Михайловичем прямо и жестко, но без угроз, оскорблений или что кто там дорисовывает. Нормальный разговор с понятным посылом друг другу. Темы тоже очевидные, но выдержки, цитаты или ответы важны для участников разговора, а не для пересудов у „инсайдеров“, поэтому как мы и обсудили с парнями — писать не буду», — написал Крылов.

Также болельщик обратился к игрокам команды и попросил их собраться и показать все, на что они способны.

«Локомотив» на старте сезона не одержал ни одной победы в девяти матчах. Команда занимает 14-е место в РПЛ с тремя очками, а своей группе в Пути РПЛ Кубка России находится на последнем месте с двумя баллами.

Ранее затянувшуюся серию без побед «Локомотива» прокомментировал Дмитрий Губерниев.