Деревья и кустарники по праву считаются природными барометрами, способными точно предсказывать, какими будут предстоящие осень и зима. По состоянию кроны, интенсивности листопада и урожаю плодов опытные лесничие и наблюдательные садоводы могут с высокой долей вероятности определить погодные тенденции на месяцы вперед, сообщил REGIONS.

Особыми прогностическими способностями среди всех деревьев выделяется береза. Если ее листва начинает желтеть с верхней части кроны — весну следует ждать раннюю. Если пожелтение начинается снизу — весна придет поздно. Если процесс идет равномерно по всей кроне — умеренная весна без резких сюрпризов.

Поведение берез в начале октября указывает на характер предстоящей зимы. Если к этому времени лист все еще держится на ветках — устойчивый снежный покров ляжет поздно, и зима начнется не сразу. Если береза облетела точно в срок — это предвещает длительную оттепель на рубеже января и февраля. А если к Покрову (14 октября) дерево полностью сбросит листву — год окажется легким и согревающим.

Наблюдают и за другими растениями. Например, пока с вишни не опадет последний лист, настоящие зимние холода не наступят, сколько бы снега ни выпало. Долгосрочные прогнозы дает и рябина. Богатый урожай ягод указывает на дождливую осень и суровые зимние морозы. Если же гроздьев мало — осень будет сухой и мягкой.

«Многие погодные приметы связаны с изменением окраски листьев и сроками их опадания. Дружный или слишком поздний листопад — к суровой зиме. Если летом на деревьях появляются желтые листья, то наступит ранняя осень. А от того, насколько солнечные дни и холодные ночи в сентябре, зависит яркость осеннего наряда», — рассказала помощник старшего участкового лесничего Звенигородского филиала ГАУ МО «Мособллес» Алиса Гильметдинова.

Особенно внимательные садоводы замечают, что повертывание листьев клена изнанкой кверху предупреждает о приближении дождя. А сам процесс увядания и сброса листвы отражает сложные биохимические процессы: на смену зеленому хлорофиллу приходят яркие каротиноиды и защитные антоцианы, которые и придают лесу золотисто-багряные оттенки.

Анализируя текущее состояние лесов, специалисты отмечают: предстоящая осень порадует приятным теплом и окажется даже мягче обычных климатических показателей. Зима в этом году не придет раньше календарного срока и может заметно задержаться, что позволит продлить комфортный период без сильных морозов.

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