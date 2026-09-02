Подмосковные спортсмены завоевали две медали в финале Спартакиады учащихся по киокусинкай

Подмосковные спортсмены завоевали две медали — серебряную и бронзовую — в финале XIII летней Спартакиады учащихся (юношеской) России по киокусинкай, который прошел с 27 по 29 августа в Саранске (Республика Мордовия). Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Московской области.

Так, Александр Данаджи (Раменский г. о.) стал серебряным призером в весовой категории 60-65 кг, Максим Егоров (Орехово-Зуевский г. о.) — бронзовым в весе до 50 кг.

Участниками состязаний в общей сложности стали 79 представителей 22 субъектов России, Подмосковье представляли восемь спортсменов. В программу вошли соревнования по ката и кумитэ в различных весовых категориях среди юношей и девушек, их организовали в рамках государственной программы «Спорт России».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев посетил открытую тренировку по хоккею в Лобне.