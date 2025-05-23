Джон Терри потроллил игроков «Тоттенхэма»

Бывший защитник «Челси» и сборной Англии Джон Терри отреагировал на пост игрока «Тоттенхэма» Джеймса Мэддисона, который тот опубликовал после победы своего клуба в Лиге Европы.

Мэддисон не принимал участия в матче с «Манчестер Юнайтед» из-за травмы, однако ради празднования переоделся в игровую форму. Он припомнил, как Терри праздновал победу «Челси» в Лиге чемпионов в 2012 году, будучи дисквалифицированным на финальный матч.

«Режим Джона Терри активирован. Что скажешь, Джон?» — написал Мэддисон.

Ответ знаменитого защитника не заставил себя ждать.

«Доставайте текилу. Отличный сезон, парни, вам есть чем гордиться! До меня вам осталось всего 16 трофеев. После такого выступления, думаю, у вас есть шанс. Еще каких-то 900 лет — и догоните», — отреагировал Терри.

«Тоттенхэм», обыграв в финале Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0, выиграл свой первый титул за 17 лет. Лондонцы завоевали путевку в Лигу чемпионов на будущий сезон.