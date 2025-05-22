«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы и оставил «Манчестер Юнайтед» без еврокубков

Единственный мяч на 42-й минуте забил Бреннан Джонсон после грубой ошибки Бруну Фернандеша.

«Тоттенхэм» как победитель турнира получил путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне. «МЮ» же вовсе остался без еврокубков — в АПЛ перед последним туром манкунианцы занимают только 16-е место. Впрочем, «Тоттенхэм» в национальном чемпионате располагается строчкой ниже.

«Тоттенхэм» взял первый трофей за 17 лет. В 2008 году «Шпоры» вырвали победу в Кубке Лиги у «Челси» в дополнительное время (2:1). С тех пор трофеи в Англии завоевывали 13 клубов. «Тоттенхэм» находился в группе претендентов, но не смог пополнить свою коллекцию титулов.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Интер» и ПСЖ.