«Тоттенхэм» выиграл Лигу Европы и оставил «Манчестер Юнайтед» без еврокубков
«Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы
Фото: [Лига Европы]
В испанском Бильбао прошел финал второго по значимости футбольного Еврокубка. В английском противостоянии «Тоттенхэм» обыграл «Манчестер Юнайтед» — 1:0.
Единственный мяч на 42-й минуте забил Бреннан Джонсон после грубой ошибки Бруну Фернандеша.
«Тоттенхэм» как победитель турнира получил путевку в Лигу чемпионов в следующем сезоне. «МЮ» же вовсе остался без еврокубков — в АПЛ перед последним туром манкунианцы занимают только 16-е место. Впрочем, «Тоттенхэм» в национальном чемпионате располагается строчкой ниже.
«Тоттенхэм» взял первый трофей за 17 лет. В 2008 году «Шпоры» вырвали победу в Кубке Лиги у «Челси» в дополнительное время (2:1). С тех пор трофеи в Англии завоевывали 13 клубов. «Тоттенхэм» находился в группе претендентов, но не смог пополнить свою коллекцию титулов.
В финале Лиги чемпионов сыграют «Интер» и ПСЖ.