Джордж Мартин подал в суд на OpenAI за введение его текстов в нейросеть

Группа из 17 американских писателей, в числе которых авторы бестселлеров Джордж Мартин и Джон Гришем, подала в суд на компанию OpenAI, которая, как утверждается, массово нарушает авторские права, используя нейросеть ChatGPT, сообщает телеканал CВS.

Истцы заявили, что компания вводит их тексты в «большие языковые модели», такие как ChatGPT.

В заявлении утверждается, что программист компании Лайам Суэйн использовал нейросеть для «написания» продолжения романа Мартина «Песнь льда и пламени», по которому был снят культовый сериал «Игра престолов».

Мартин еще не успел опубликовать два заключительных романа своей эпопеи, а Суйэн уже разместил в интернете собственную версию этих книг, сделанную нейросетью.