Новый кредит Евросоюза Украине на €45 млрд способен не приблизить мир, а еще сильнее затянуть переговоры. Особенно серьезные вопросы вызывает намерение Брюсселя связать погашение долга с будущими российскими репарациями. Такую оценку европейской инициативе в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» дал первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Это решение может только замедлить процесс поиска мирного урегулирования. Украинская сторона постоянно получает миллионы и миллиарды, и после получения этих средств у нее разыгрывается военно-политический аппетит», — заявил сенатор.

На саммите ЕС 26 ноября Еврокомиссия предложила выделить Украине до €45 млрд в 2027 году сверх ранее согласованного кредита на €90 млрд. Из новой суммы до €25 млрд предполагается направить на военные нужды, а еще до €20 млрд — на поддержку государственного бюджета. При этом возвращать основную сумму займа Киев должен будет только после получения репараций от России. Именно увязку новых финансовых обязательств с требованиями к Москве Карасин считает одним из препятствий на пути к дипломатическому урегулированию конфликта. По мнению парламентария, подобная схема лишь усложняет перспективы будущих договоренностей.

«Воинственное воображение Брюсселя не знает границ. То, что они увязывают одно с другим, просто показывает тупиковость их подхода к урегулированию украинского конфликта», — подчеркнул Карасин.

Сенатор также усомнился в готовности европейских политиков к содержательному поиску компромиссов. По его оценке, новые финансовые инициативы сопровождаются миротворческой риторикой, однако фактически могут снижать заинтересованность Киева в переговорах.

«Европа всерьез не заинтересована в поиске мирного урегулирования. К сожалению, пока эти настроения не пройдут, все их предложения и инициативы будут носить, по сути дела, рекламно-маскирующий характер», — считает парламентарий.

При этом Карасин подчеркнул, что Россия готова продолжать поиск дипломатического решения, несмотря на разногласия с европейскими странами.