При появлении симптомов простуды или гриппа, или даже подозрений на них, следует по возможности ограничить все физические контакты с окружающими и остаться дома, пишет The Mirror. Такую рекомендацию дал микробиолог Саймон Кларк из Университета Рединга после публикации результатов опроса жителей Великобритании.

Выяснилось, что трое из четырех опрошенных выходили на работу, даже подозревая, что все еще могут заразить коллег. При этом 83% респондентов знают, что человек способен распространять вирусы еще до появления симптомов.

Опрос также выявил пять распространенных заблуждений:

45% считают, что витамин С предотвращает простуду;

40% винят в простуде и гриппе холодную погоду;

39% считают опасным выходить на улицу с мокрыми волосами;

32% воспринимают грипп как тяжелую простуду;

31% уверены, что антибиотики помогают вылечить простуду.

По словам Кларка, определить, кто именно заразил человека, практически невозможно. Между заражением и появлением симптомов может пройти несколько дней, а подхватить вирус можно на работе, в транспорте или магазине.

Чтобы снизить риск распространения инфекции, специалист рекомендует соблюдать базовые правила: регулярно мыть руки, прикрывать рот и нос салфеткой при кашле и чихании, а во время болезни по возможности избегать близкого общения с другими людьми.