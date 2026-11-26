Трое пассажиров получили компрессионные переломы позвоночника, у одного из них также была рваная рана головы — подростков госпитализировали в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Четвертому пострадавшему диагностировали перелом пальца руки, помощь ему оказали в местной больнице. По данным на 26 ноября, все четверо выписаны: один вернулся к занятиям в Волоколамске, трое продолжают восстановление дома.



По поручению администрации округа в учреждениях среднего профессионального образования провели профилактические беседы о важности соблюдения ПДД и безопасности пассажиров, а информационные материалы направили в родительские чаты школ и колледжей.



В пятницу, 27 ноября, администрация совместно с Госавтоинспекцией проведет дополнительную профилактическую акцию на улицах Волоколамска. Водителям напомнят о важности соблюдения скоростного режима, учета погодных условий и риска внезапного появления диких животных на трассах.



С наступлением холодов и выпадением снега опасность ДТП возрастает: скользкое покрытие удлиняет тормозной путь, а на загородных дорогах, особенно ночью, высок риск встретить лося или других лесных животных. Автомобилистам рекомендуют снижать скорость на участках, проходящих через леса, держать безопасную дистанцию и обращать внимание на знаки «Дикие животные». При появлении зверя на проезжей части следует плавно тормозить, избегая резких маневров. Важно, чтобы все пассажиры, включая сидящих сзади, были надежно пристегнуты ремнями безопасности.