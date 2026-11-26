После ДТП со студентами и лосем в Волоколамске усилили профилактику аварий
Фото: [Подмосковье сегодня/Евгения Гавриленко/Сгенерировано нейросетью]
В Волоколамске усилили меры профилактики дорожно-транспортных происшествий после аварии, в которой пострадали четверо несовершеннолетних студентов. Причиной ДТП стал выбежавший на дорогу лось: водитель попытался избежать столкновения, но автомобиль съехал в кювет и опрокинулся.
Трое пассажиров получили компрессионные переломы позвоночника, у одного из них также была рваная рана головы — подростков госпитализировали в Детский научно-клинический центр имени Рошаля. Четвертому пострадавшему диагностировали перелом пальца руки, помощь ему оказали в местной больнице. По данным на 26 ноября, все четверо выписаны: один вернулся к занятиям в Волоколамске, трое продолжают восстановление дома.
По поручению администрации округа в учреждениях среднего профессионального образования провели профилактические беседы о важности соблюдения ПДД и безопасности пассажиров, а информационные материалы направили в родительские чаты школ и колледжей.
В пятницу, 27 ноября, администрация совместно с Госавтоинспекцией проведет дополнительную профилактическую акцию на улицах Волоколамска. Водителям напомнят о важности соблюдения скоростного режима, учета погодных условий и риска внезапного появления диких животных на трассах.
С наступлением холодов и выпадением снега опасность ДТП возрастает: скользкое покрытие удлиняет тормозной путь, а на загородных дорогах, особенно ночью, высок риск встретить лося или других лесных животных. Автомобилистам рекомендуют снижать скорость на участках, проходящих через леса, держать безопасную дистанцию и обращать внимание на знаки «Дикие животные». При появлении зверя на проезжей части следует плавно тормозить, избегая резких маневров. Важно, чтобы все пассажиры, включая сидящих сзади, были надежно пристегнуты ремнями безопасности.