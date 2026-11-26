Состояние девяти из десяти детей из многодетной семьи в Вологде, которых госпитализировали после гибели сестры от голода, оценивается как стабильное. Об этом информационному агентству РИА Новости сообщил министр здравоохранения региона Игорь Петчин.

По словам чиновника, медики полностью обследовали несовершеннолетних, назначили им необходимое лечение и организовали психологические консультации. На данный момент угрозы для их жизни и здоровья нет. При этом еще один ребенок по-прежнему остается в отделении реанимации в нестабильном состоянии средней степени тяжести.

Информация о гибели девочки от истощения и обезвоживания появилась 26 ноября. По предварительным данным, взрослые в этой семье не страдают алкогольной зависимостью, однако мать с трудом передвигается и не справляется с уходом за детьми. Всего в семье воспитывались 13 детей, 12 из которых не достигли совершеннолетия. Утверждается, что женщина выступала против посещения детского сада и в качестве наказания за провинности оставляла несовершеннолетних без пищи. В настоящий момент оба родителя задержаны.

Ранее сообщалось, что в Кузбассе пустят миллиард на капремонт роддома после трагедии с детьми.