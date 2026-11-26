Тринадцатую зарплату и годовые премии перед Новым годом получат те, у кого такие выплаты закреплены в документах компании — об этом рассказали URA.RU эксперты Александр Сафонов, Александр Щербаков и Илья Варакин.

Конкуренция между компаниями за персонал заметно остыла, и это касается не только базовых окладов, но и новогодних бонусов. Профессор Финансового университета при правительстве Александр Сафонов обратил внимание, что у бизнеса стало меньше острой нужды в кадрах либо не хватает ресурсов на их удержание. По его словам, гарантированно выплаты будут там, где они прописаны в коллективных трудовых договорах или локальных актах, а вот сумма способна меняться в зависимости от итогов года и возможностей компании. Там же, где подобных норм в бумагах нет, руководство может урезать бонусы или вовсе отменить их из-за финансового состояния и оптимизации расходов.

Профессор кафедры труда и социальной политики Института государственного управления РАНХиГС Александр Щербаков добавил, что компании нередко оценивают личные результаты и реальные достижения сотрудников — поэтому премии достанутся не каждому. При этом в отдельных сегментах борьба за людей по-прежнему жесткая: по словам Щербакова, предприятия стараются премировать квалифицированных специалистов технических профессий, поскольку без поощрений те рискуют уйти к конкурентам.

Владелец кадрового агентства «Трудовые резервы» Илья Варакин отметил, что значимость тринадцатой зарплаты зависит от отрасли: в финансах она встречается почти повсеместно, а в продажах — редкий гость. Он также указал, что рынок труда переживает спад, многие компании заняты оптимизацией штата, и соискатели чаще оценивают финансовую надежность работодателя, а не дополнительные бонусы.

По данным соцопросов, тринадцатую зарплату или годовую премию в этом году ждут свыше 40% сотрудников в штате, причем почти половина из них уверена в выплатах. Чаще всего на бонусы по итогам года рассчитывают люди из госструктур, сферы безопасности, охраны и права, IT, digital, маркетинга, а также из сельского хозяйства и промышленности.