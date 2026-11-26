24-летняя Наталья Михалкова, внучка 81-летнего народного артиста РСФСР, отправилась в путешествие на поезде вместе с двухлетним сыном, передает Леди.Mail.

Кадрами из поездки она поделилась в социальных сетях. На фотографиях мама играет с мальчиком в купе, а также рассматривает вместе с ним пейзажи за окном.

Куда именно направляется семья, Наталья раскрывать не стала. Под публикацией она оставила короткую подпись: «Тебе два, и ты едешь на поезде с мамой туда, не знаю куда».

Фото: [ соцсети ]

Снимки вызвали теплую реакцию подписчиков. Пользователи оставили под фотографиями множество комплиментов и отметили трогательную атмосферу семейного путешествия.

Летом 2024 года Наталья вышла замуж за 24-летнего бизнесмена Артема Степаненко. Осенью того же года у пары родился сын — первенец Михалковой.

Раньше Наталья старалась не показывать лицо мальчика и редко делилась его фотографиями. Теперь она все чаще публикует семейные кадры и рассказывает подписчикам о совместном времяпрепровождении с ребенком.

Ранее сообщалось, что муж-губернатор поддержал Надежду Михалкову на премьере спектакля в Москве.