На этой неделе более 21 тыс. участников программы «Орлята России» из Подмосковья присоединились к мероприятиям проекта «Крылья доброты», направленного на формирование бережного отношения к природе и заботу о птицах. Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Знакомство с проектом началось во время осенних каникул с рассказа «Раз, два… и птицы», вместе с героями произведения школьники узнали, как можно помочь птицам в холодное время года, когда количество доступного для них корма сокращается.

В рамках проекта ребят также познакомили с особенностями питания различных видов птиц, рассказали, какие продукты подходят для их подкормки и как правильно оборудовать кормушки. Кроме того, школьникам сообщили о профессиях, связанных с заботой о птицах, и волонтерских акциях, направленных на сохранение природы.

К участию в проекте также пригласили родителей школьников. В предстоящие выходные дети вместе с членами своих семей смогут изготовить кормушки, покормить птиц и понаблюдать за ними. В понедельник ребята поделятся результатами своих наблюдений, а заключительным этапом проекта станет создание «Правил доброй кормушки».

Всероссийский проект «Навигаторы детства» реализуется Росдетцентром | РДЦ при поддержке Министерства просвещения РФ.

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