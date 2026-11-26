Задолженность 41-летнего рэпера Джигана (настоящее имя —Денис Устименко-Вайнштейн) по алиментам на содержание четверых детей от Оксаны Самойловой больше не отображается в базе Федеральной службы судебных приставов (ФНС), сообщил MK.RU со ссылкой на телеграм-канал Baza.

Речь идет о двух исполнительных производствах на общую сумму около ₽2 млн. При этом официального подтверждения того, что артист полностью погасил долг, пока нет.

В 2020 году Джиган и Самойлова заключили нотариальное соглашение, согласно которому рэпер должен был направлять половину своих доходов на содержание детей. После расторжения брака 1 апреля 2026 года Оксана потребовала взыскать образовавшуюся задолженность.

Джиган, в свою очередь, обратился в суд с иском о признании отсутствия задолженности. Адвокат артиста Сергей Жорин утверждал, что требования о выплатах за период совместного проживания супругов необоснованны. По его словам, рэпер в это время обеспечивал семью и оплачивал необходимые расходы.

При этом Джиган не отказывается от обязанности содержать детей после развода. Однако артист намерен оспаривать начисления за предыдущие годы, когда он жил вместе с семьей и участвовал в ее обеспечении.

Ранее Оксана Самойлова призналась, что ищет хирурга для новой пластической операции.