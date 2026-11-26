Прослушивание спокойной и гармоничной музыки во время еды может сделать прием пищи более приятным, пишет Food & Wine со ссылкой на исследование ученых из Копенгагенского и Орхусского университетов, опубликованное в журнале Scientific Reports.

В эксперименте приняли участие 48 человек. Им предлагали попробовать сладкую воду и кислый раствор с лимонной кислотой под разные музыкальные композиции, а также в полной тишине.

Для сладкого вкуса исследователи подобрали плавную и гармоничную музыку, а для кислого — более резкие мелодии с необычными сочетаниями звуков.

У 28 участников ученым удалось получить пригодные для анализа снимки активности мозга с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ).

Выяснилось, что сочетание сладкого напитка с гармоничной музыкой усиливало активность участков мозга, отвечающих за восприятие вкуса и обработку звуков. Кроме того, участники оценивали напитки как более приятные под такую музыку, чем в тишине.

При этом сами ощущения сладости и кислоты практически не изменились.

Исследователи считают, что музыка может стать простым и недорогим способом сделать прием пищи более приятным. В перспективе такой подход может пригодиться в ресторанах, столовых и больницах, в том числе для пациентов, испытывающих трудности с питанием.