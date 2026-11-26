Американская певица Бритни Спирс воссоединилась со своими родными на День благодарения после многолетней вражды, встретившись в том числе с отцом Джейми, которого ранее через суд лишила права опеки над собой. Об этом сообщает портал TMZ.

По сведениям источника, 44-летняя поп-исполнительница приехала в свой родной город Кентвуд, расположенный в штате Луизиана. Праздничные выходные артистка провела в кругу семьи вместе с матерью Линн, отцом Джейми, сестрой Джейми Линн, а также двумя сыновьями — Шоном Престоном и Джейденом Джеймсом.

Семейному воссоединению предшествовало обращение артистки к близким в интернете. За несколько дней до поездки Спирс разместила в социальных сетях публикацию, в которой попросила у родственников прощения и призналась, что безумно по ним скучала. Позднее певица удалила этот пост со своей страницы, однако встреча с семьей в Луизиане все равно состоялась.

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