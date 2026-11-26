Спор Jaguar Land Rover и BYD из-за сходства внедорожников снова разжег дискуссию об оригинальности в автодизайне. Где грань между вдохновением и копированием, Авто Mail эксклюзивно рассказал эксперт Дамир Мустафин.

Британская марка считает, что китайский BYD Ti7 чересчур близок к ее культовому Defender. И действительно: у обеих машин схожие пропорции кузова, почти ровная линия крыши, мощные колесные арки и узнаваемое оформление задних стоек. Оптика, радиаторная решетка и часть кузовных деталей отличаются, однако при экспертизе промышленного образца ключевым оказывается целостное визуальное впечатление от автомобиля.

Кандидат экономических наук, основатель RUSCH Дамир Мустафин в разговоре с Авто Mail отметил, что перенимание отдельных стилистических ходов — нормальная часть эволюции отрасли. Автопроизводители отталкиваются от общих трендов, аэродинамических требований, стандартов безопасности и технологичности выпуска. Угловатый силуэт внедорожника, покатая крыша спорткара или расширенные арки сами по себе не свидетельствуют о незаконном копировании.

По мнению эксперта, оригинальность определяется не набором отдельных элементов, а их комбинацией, пропорциями, пластикой поверхностей и общей визуальной архитектурой изделия. Замена нескольких декоративных деталей не превращает дизайн в самостоятельный, если композиция в целом воспроизводит узнаваемый образ другой модели. Вместе с тем одно лишь визуальное сходство не является доказательством нарушения — юридическая оценка зависит от объема охраны конкретного промышленного образца и обстоятельств конкретного дела.

Аналогичная ситуация сложилась и в сегменте колесных дисков: популярные модели премиальных брендов нередко воспроизводят с минимальными изменениями геометрии спиц и декора. При этом разработка оригинального диска — многослойный процесс, объединяющий промышленный дизайн, инженерные расчеты, оптимизацию массы, распределение механических нагрузок и учет производственных ограничений.

Копирование внешности, констатирует Мустафин, сокращает затраты на разработку, но не гарантирует повторения эксплуатационных характеристик оригинала. А систематическое заимствование подрывает экономические стимулы производителей инвестировать в собственные исследования, технологии и развитие дизайна.

Эксперт подчеркнул, что в условиях глобальной конкуренции и технологического сближения машин именно дизайн превращается в один из ключевых инструментов дифференциации брендов. Особенно ярко это проявляется в сегменте электромобилей, где ряд технических решений становится общим для разных игроков. Спор Jaguar Land Rover и BYD, по его словам, наглядно демонстрирует: интеллектуальная собственность в области промышленного дизайна становится весомым стратегическим активом.

В долгосрочной перспективе преимущество получат те производители, кто формирует собственный визуальный язык и задает новые тенденции, а не просто тиражирует удачные находки конкурентов. При этом выводы суда по одной модели, резюмировал Мустафин, нельзя автоматически переносить на весь китайский автопром.