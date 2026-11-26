Компания Neuralink американского миллиардера Илона Маска получила разрешение Управления по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) на проведение нового клинического испытания мозговых имплантов, пишет Newsweek. Исследование под названием LINK может стать важным шагом на пути к широкому применению технологии.

Разработка Neuralink предназначена для людей с параличом и позволяет управлять компьютерами и другими электронными устройствами при помощи сигналов мозга.

Во время операции в череп пациента устанавливают небольшой чип, соединенный с тончайшими электродами, которые специальный робот вводит в мозг. Программное обеспечение расшифровывает сигналы мозга и преобразует их в команды для компьютера.

К настоящему моменту в исследованиях Neuralink приняли участие более 30 человек. Еще в 2025 году компания сообщила, что пациент с боковым амиотрофическим склерозом (БАС) смог печатать текст и общаться при помощи импланта.

Люди с этим заболеванием также смогут претендовать на участие в новом испытании. Однако количество участников и продолжительность исследования пока не раскрываются.

Важно отметить, что технология не лечит паралич и не восстанавливает естественную подвижность человека, а предоставляет альтернативный способ взаимодействия с электронными устройствами.

Кроме того, разрешение на проведение испытаний не означает одобрения самого импланта для массового применения. Компании еще предстоит подтвердить его безопасность и эффективность.