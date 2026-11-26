Средняя температура поверхности Земли впервые за историю наблюдений шесть дней подряд превышала доиндустриальный уровень более чем на два градуса, пишет The Independent со ссылкой на данные европейской климатической службы Copernicus. В понедельник, 23 ноября, этот показатель достиг рекордных 2,24 градуса.

Согласно Парижскому климатическому соглашению 2015 года, страны обязались удерживать глобальное потепление значительно ниже двух градусов и стремиться ограничить его полутора градусами.

Однако речь в соглашении идет о средних показателях за длительный период, а не об отдельных днях. Сейчас долгосрочный уровень глобального потепления оценивается в 1,44 градуса, но при сохранении нынешней тенденции отметка в 1,5 градуса может быть достигнута уже в 2029 году.

Основной причиной роста температуры специалисты называют увеличение концентрации парниковых газов в атмосфере вследствие человеческой деятельности.

Ситуацию усугубляет природное явление Эль-Ниньо — аномальное нагревание вод тропической части Тихого океана, сопровождающееся выделением дополнительного тепла в атмосферу.

Климатологи допускают, что отдельные дни с превышением двухградусной отметки могут наблюдаться вплоть до марта 2027 года.

Более того, из-за продолжительного влияния Эль-Ниньо следующий год может стать самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений.