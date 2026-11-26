В состав новой команды вошли Годун Чжан, Цзыхан Дай и Мануэль Кройсс, покинувшие xAI после ее объединения со SpaceX в начале года. К проекту также присоединились специалисты, ранее работавшие в xAI, OpenAI, Anthropic и Google DeepMind. Чжан намерен лично вложить в развитие стартапа $100 млн.

Первой разработкой компании стал инструмент, позволяющий искусственному интеллекту находить архивные веб-страницы в том виде, в котором они существовали в конкретные моменты времени. Это позволит системам выполнять точные поисковые запросы с привязкой к определенным датам.

Разработчики охарактеризовали свой продукт как машину времени для интернета, созданную для моделирования прошлого и обучения нейросетей предсказанию грядущих событий. В руководстве Epochal пояснили, что сверхчеловеческие навыки прогнозирования способны трансформировать почти любую отрасль, поскольку принятие любого решения в конечном счете сводится к прогнозу.

Ранее сообщалось, что Китай и ОАЭ создают линзы с ИИ, которые полностью заменят смартфоны.