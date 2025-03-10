Нападающий махачкалинского «Динамо» взялся превзойти рекорд Дзюбы

Нападающий махачкалинского «Динамо» Гамид Агаларов заявил «Чемпионату», что может превзойти достижение Артема Дзюбы, который в воскресенье, 9 марта, стал лучшим бомбардиром в истории российского футбола.

Артем Дзюба, выступающий за тольяттинский «Акрон», в матче с «Крыльями Советов» забил свой 234-й гол в карьере и теперь единолично возглавляет список российских бомбардиров, обойдя Александра Кержакова.

Агаларов заявил, что за счет упорной работы может стать лучше, и ему по силам превзойти рекорд Дзюбы.

В нынешнем сезоне 24-летний нападающий «Динамо» забил пять мячей в Кубке России и три — в РПЛ. Всего на счету Агаларова 36 мячей в чемпионате и Кубке России.

Ранее комментатор Дмитрий Губерниев призвал не сравнивать достижения Артема Дзюбы и Александра Овечкина.