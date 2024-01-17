Дзюба назвал «беспределом» признание Месси лучшим футболистом года

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба возмутился тем, что аргентинцу Лионелю Месси вручили приз лучшему футболисту года по версии ФИФА.

«За какие заслуги? Уже дали за прошлый чемпионат мира, окей. А дальше — это беспредел», — приводит слова форварда пресс-служба железнодорожников.

По мнению Дзюбы, приз стоило вручить Эрлингу Холанду или Кевину Де Брейне — эти игроки внесли большой вклад в победу «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов.

Норвежец Холанд при голосовании набрал равное количество очков с Месси, но победа была присуждена аргентинцу, поскольку за него проголосовало больше капитанов национальных сборных.

Лионель Месси нынешним летом покинул французский ПСЖ и перебрался за океан. В США знаменитый нападающий забил 11 мячей в 14 матчах за свой новый клуб, «Интер Майами». В декабре 2022 года капитан сборной Аргентины внес огромный вклад в победу национальной команды на чемпионате мира.