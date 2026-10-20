Сбежавшего после ДТП иностранца задержали на границе РФ спустя 6 лет

Беглеца из-за границы доставили в Новокузнецк под суд за серьезное ДТП

Безопасность

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Владимир Ерастов]

В Кузбассе завершили расследование уголовного дела 31-летнего водителя автобуса — иностранного гражданина, обвиняемого в нарушении ПДД, из-за которого тяжело пострадал пешеход. После аварии мужчина скрылся и шесть лет находился в розыске, пока его не задержали на границе. Теперь дело ушло в суд, сообщает «Онлайн-журнал Сибдепо».

ДТП случилось в феврале 2020 года на перекрестке улиц Разведчиков и Герцена в Новокузнецке. По версии следствия, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость, не убедился в безопасности маневра и не пропустил 54-летнего мужчину. Пешеход получил тяжкий вред здоровью.

Уголовное дело возбудили, однако обвиняемый исчез — его объявили в розыск. Лишь весной 2026 года, спустя шесть лет, беглеца задержали на границе с соседним государством и доставили в Новокузнецк.

Фигуранту грозит до двух лет лишения свободы.

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