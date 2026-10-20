Бессменный краш миллениалов Сергей Лазарев поделился с редакцией Леди Mail личной формулой отличной физической подготовки в 43 года. По словам музыканта, сохранять подтянутое тело ему помогают не жесткие ограничения в еде, а разумный баланс, регулярные силовые нагрузки и интенсивная активность во время зрелищных шоу.

Главной секретной составляющей своего фитнес-режима артист шутливо называет живые выступления. Каждое такое шоу требует полной самоотдачи: певец несколько часов подряд одновременно поет без фонограммы и выполняет сложную хореографию. Такая нагрузка легко заменяет полноценную кардиосессию в спортзале, а отличная выносливость становится не просто приятным бонусом к красивому прессу, а необходимостью для работы на сцене.

Впрочем, одними танцами Лазарев не ограничивается и старается регулярно посещать тренажерный зал, отдавая особое предпочтение силовым упражнениям. Поддерживать спортивную дисциплину во время бесконечных переездов — задача не из легких, но артист находит время для тренировок даже в разгар напряженных гастрольных туров.

Что касается питания, то жесткие диеты и тотальные табу — это точно не история Сергея. Он следит за рационом и избегает плотных обедов перед выходом к публике, однако категорически не верит в строгие ограничения, считая, что ключевой фактор успеха — гармония и умеренность.

Музыкант признает, что с возрастом сохранять идеальные рельефы становится ощутимо сложнее, а организм требует более внимательного отношения к сну и восстановлению. Тем не менее снижать сценический темп или отказываться от ярких шоу Лазарев пока точно не собирается.