Не стало сыгравшего в сериале «Дальнобойщики» актера Владислава Толдыкова

На 66-м году жизни умер актер Владислав Толдыков, знакомый зрителям по сериалу «Дальнобойщики». О смерти артиста сообщили его близкие, пишет VOICE.

Толдыков родился 24 августа 1961 года в Москве. В 1985 году он окончил Школу-студию МХАТ и в том же году дебютировал в кино, сыграв одну из главных ролей в фильме-сказке «После дождичка в четверг».

В советские годы и в начале 1990-х годов он снимался в картинах «Земля моего детства», «Клуб женщин», «Выживший» и «Полнолуние». Затем наступил период, когда Толдыков отошел от актерской работы и трудился театральным администратором. Однако в 2000 году он вернулся на телевидение, сыграв в сериале «Остановка по требованию».

Одной из самых заметных работ Толдыкова стала роль Михаила в триллере Юрия Быкова «Жить», вышедшем в 2010 году. За эту работу актер получил приз за лучшую мужскую роль на международном кинофестивале «Кино Рюрик» в Швеции. Награду он разделил с Денисом Шведовым.

Позже Толдыков снимался в сериалах «Инкассаторы», «Моя большая семья», «Метод» и «Карамора». Последней его киноработой стала драма «За нас с вами» режиссера Смирнова, выпущенная в 2023 году.

Толдыков был женат на актрисе Ирине Цывиной. Она утверждала, что их брак был фиктивным: его заключили ради московской прописки по совету Евгения Евстигнеева. Цывина умерла в апреле 2019 года.

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