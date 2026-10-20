«Хочется спрятаться»: Тимур Родригез признался, что хочет отдохнуть

46-летний российский певец и актер Тимур Родригез рассказал о том, как изменилось его отношение к работе и отдыху. В интервью «Леди.Mail» он отметил , что в последнее время ему все чаще хочется спрятаться от суеты и стресса.

Раньше, признается Тимур, он придерживался другого мнения: артист считал, что идеальная работа должна полностью захватывать человека и почти не оставлять времени на паузы. Однако со временем взгляды артиста изменились.

«Чем старше я становлюсь, тем больше понимаю, что необходимость отдыха — это залог успешной работы, успешных отношений, успешного вообще диалога с самим собой», — сказал Родригез.

Сейчас телеведущий старается внимательнее планировать свой график. Он отделяет по-настоящему значимые задачи от тех, что можно перенести на потом или вовсе исключить.

Артист заявил, что хочет убрать из жизни лишнее и распределить дела так, чтобы вовремя останавливаться и отдыхать. По его мнению, такой подход помогает избежать выгорания и сохранять интерес к работе.

Ранее сообщалось, что блогер Настя Ивлеева уехала в Карелию на осенний отдых.