Стало известно, почему 45-летняя Жизель Бюндхен не появилась на показе Victoria’s Secret

lady.mail: Жизель Бюндхен пропустила показ Victoria’s Secret из-за травмы ноги

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

Бразильская супермодель Жизель Бюндхен не смогла принять участие в показе Victoria’s Secret, сообщает «Леди.Mail». Причиной ее отсутствия на культовом шоу стала травма ноги.

Накануне модель сфотографировали на костылях. Также врачи посоветовали 45-летней Бюндхен воздержаться от высоких каблуков и выхода на подиум, поэтому участие в дефиле ей пришлось пропустить.

Несмотря на отсутствие Жизель, шоу Victoria’s Secret все же состоялось. На подиум вышли другие титулованные модели. Среди них были 35-летняя бразильская модель Адриана Лима, 40-летняя российская модель Ирина Шейк и 33-летняя венгерская модель Барбара Палвин. Они представили новые образы бренда.

Бюндхен остается одной из самых известных фигур в истории Victoria’s Secret. В 2000 году она представила Fantasy Bra стоимостью $15 млн. Этот рекорд держался много лет. Побить его смогла только Кайли Дженнер в этом году.

Ранее модель Белла Хадид показала фото, на котором прикрывает грудь гантелями.

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