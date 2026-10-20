Стало известно о призывах Канье Уэста к Ким Кардашьян не хвастаться дорогими украшениями

Daily Mail: Уэст призывал Кардашьян не хвастаться богатством из-за рисков

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

49-летний американский рэпер Канье Уэст, бывший муж 45-летней модели Ким Кардашьян, за неделю до ограбления в Париже в 2016 году предупреждал ее о риске, сообщает Daily Mail со ссылкой на фрагмент автобиографии «Гражданка Ки», написанной Джонатаном Ван Метером.

Отмечается, что недолго до инцидента во Франции Ким опубликовала в соцсетях снимок, на котором она демонстрировала дорогие кольца. Канье из-за этого разозлился.

«Больше так не делай. Ты же напрашиваешься на то, чтобы тебя ограбили», — говорил рэпер.

Более того, родные Ким, включая ее сестру Кортни, тоже предупреждали об опасности. Несмотря на это, Кардашьян не прислушалась к советам.

В день ограбления модель объявила в соцсетях, что ее охранник отдыхает. Этой информацией и воспользовались преступники. Позже воры признались, что следили за аккаунтом Ким и знали, когда она останется без охраны.

После инцидента Кардашьян серьезно изменила подход к публикациям. Теперь она выкладывает снимки из поездок только после того, как уезжает из места.

Ранее сообщалось, что Кендалл Дженнер и Джейкоб Элорди впервые вышли вместе в свет.

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