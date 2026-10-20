Дочь Алсу поздравила Яна Абрамова с Днем отца

Super: 18-летняя дочь Алсу трогательно обратилась к Яну Абрамову с Днем отца

Культура и спорт

Фото: [соцсети]

18-летняя Микелла, дочь 43-летней певицы Алсу, поздравила своего отца, 48-летнего бизнесмена Яна Абрамова, с Днем отца, пишет Super.

Девушка опубликовала в личном блоге архивный снимок с родителем. Под фотографией она оставила трогательную подпись: «С Днем отца! Люблю тебя». Этот пост стал публичным выражением теплых чувств к отцу, несмотря на то что родители Микеллы разведены.

Напомним, девушка живет и учится в США. В апреле она поступила в государственный исследовательский университет штата Огайо на экономическое направление. В прошлом году Микелла окончила престижную американскую школу. Помимо учебы, дочь Алсу продолжает развивать вокальные навыки — музыка всегда занимала важное место в ее жизни.

Всего у певицы трое детей. Помимо Микеллы, у певицы есть старшая дочь Сафина, которой 20 лет, и сын, родившийся в 2016 году. В 2024 году Алсу подала на развод с Абрамовым. Пара прожила в браке 18 лет.

Ранее Алсу сообщила о переносе новоселья Николая Баскова.

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