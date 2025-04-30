Дзюба назвал звезду «Реала» Винисиуса ограниченным футболистом

По его мнению, Килиан Мбаппе в мадридском клубе играет не на своей позиции. Но больше всех от лучшего бомбардира российского футбола досталось Винисиусу.

«Я его не перевариваю, он меня просто раздражает. Он много разговаривает, постоянно на что-то жалуется, постоянно падает от дуновения ветра, хамит. Он очень ограниченный футболист, и я не понимаю такой пиар-машины в его сторону», — заявил Дзюба.

Он считает, что Винисиус выделяется только на фоне слабых соперников вроде «Райо Вальекано». Дзюба предложил руководству «Реала» продать бразильца куда-нибудь в Саудовскую Аравию, а на эти деньги купить Эрлинга Холанда из «Манчестер Сити».

24-летний Винисиус Жуниор в нынешнем сезоне провел 48 матчей за «Реал» во всех турнирах, в сумме забил 20 мячей и отдал 14 передач.

Ранее Артем Дзюба рассказал, в каком возрасте он чувствовал себя «королем мира».