Дзюба признался, в каком возрасте чувствовал себя «королем мира»

Нападающий «Акрона» Артем Дзюба рассказал «Матч ТВ», что чувствует себя моложе, чем он есть на самом деле. В августе лучшему российскому бомбардиру исполнится 37 лет.

«Физически себя, правда, хорошо чувствую. Наверное, про ощущение как в 25 лет будет громко говорить, но лет на 30 себя ощущаю. Помню, в 2018‑м мне было 29–30 лет, ощущал себя королем мира, самым сильным», — сказал Дзюба.

Футболист отметил, что в этом большая заслуга тренерского и медицинского штабов, которые грамотно подводят его к матчам, давая на тренировках дозированную нагрузку. Также он отметил, что его вес остается прежним, в пределах 95,5-99,9 кг.

В нынешнем сезоне Дзюба сыграл 20 матчей за «Акрон» в РПЛ и Кубке России, забил девять мячей и отдал пять передач. Также нападающий отличился в матче национальной команды против сборной Гренады (5:0).

Ранее легендарный футболист и тренер «Спартака» Олег Романцев высказался о судействе в матче красно-белых с ЦСКА.