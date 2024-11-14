Дзюба рассказал, с какой просьбой обратился бы к Путину

Нападающий футбольного клуба «Акрон» Артем Дзюба прокомментировал работу в России системы Fan ID и заявил, что обратился бы к президенту РФ Владимиру Путину с вопросом именно по этой теме.

В интервью «Матч ТВ» Дзюба отметил, что хотел бы отмены действия в стране «паспорта болельщика». По мнению футболиста, в нынешних обстоятельствах, когда спортивные мероприятия вновь начинают наполняться зрителями, крайне важно, чтобы молодые болельщики, а также сами футболисты, смогли ощутить атмосферу полного стадиона.

«Понимаю, что Владимиру Владимировичу Путину не до этого, но очень хотелось бы его попросить — в случае встречи с ним — Fan ID отменить. Реально, почему на Кубок можно, а на чемпионат — нет? Сейчас не то время, чтобы какие-то ставить ограничения», — отметил Дзюба.

Система Fan ID была внедрена в России в декабре 2021 года и вступила в силу летом 2022 года. С марта 2023 года посещение матчей Российской Премьер-лиги (РПЛ) и финального матча Кубка России возможно только при наличии карты болельщика. Из-за нового закона о Fan ID некоторые клубы РПЛ объявили о бойкоте матчей.

В 2023 году Владимир Путин комментировал проблемы, возникшие в сфере футбола из-за «паспорта болельщика». Так, например, глава государства поручил принять меры по упрощению использования систем идентификации на стадионах. Прежде всего, «послабление» касалось граждан пенсионного возраста, инвалидов и детей.

В марте того же года президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что никаких предпосылок для отмены Fan ID нет.

В октябре замминистра финансов РФ Алексей Сазанов заявил, что ведомство поддерживает инициативу о возвращении продажи пива на футбольных стадионах.