Минфин РФ одобрил предложение о возобновлении продажи пива на стадионах

Алексей Сазанов, замминистра финансов, заявил на полях Московского финансового форума, что ведомство поддерживает инициативу по разрешению продажи пива на спортивных объектах, сообщил ТАСС.

Он добавил, что ведомство также согласно с предложением установить минимальную розничную цену на этот алкогольный продукт.

«Мы поддержали, да, соответствующую законодательную инициативу. Там есть другие ведомства, которые против, поэтому окончательно решение за правительством», — сказал Алексей Сазонов.

Заместитель главы Минфина также указал на необходимость внесения изменений в соглашение ЕАЭС для введения минимальной цены на пиво.

Он пояснил, что в настоящее время минимальные цены действуют только на алкоголь с крепостью свыше 28 градусов.

На Московском финансовом форуме Игорь Алешин, руководитель Росалкогольтабакконтроля, сообщил, что в последние пять лет в России отмечается рост производства алкогольной продукции и рынок стабилен.

Ранее сообщалось, что Минздрав инициирует повышение возраста продажи алкоголя для защиты здоровья молодежи.