Дзюбу отправили домой из расположения сборной России

Нападающий Артем Дзюба не примет участия в товарищеском матче со сборной Замбии, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Тренерский штаб сборной России отправил домой Дзюбу, полузащитника Даниила Фомина и защитника Александра Солдатенкова.

Валерий Карпин объяснил, что в мартовских товарищеских матчах он хотел посмотреть максимальное количество игроков, поэтому состав на матч с Замбией будет существенно отличаться от того, что выходил на игру с Гренадой.

В матче с Гренадой (5:0) Артем Дзюба установил очередной рекорд. Забив один из мячей, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Теперь на его счету 31 гол за национальную команду.

Матч с Замбией сборная России проведет 25 марта.

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