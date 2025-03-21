Дзюбу отправили домой из расположения сборной России
Нападающий Дзюба не сыграет в товарищеском матче с Замбией
Фото: [t.me/teamrussia]
Нападающий Артем Дзюба не примет участия в товарищеском матче со сборной Замбии, сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).
Тренерский штаб сборной России отправил домой Дзюбу, полузащитника Даниила Фомина и защитника Александра Солдатенкова.
Валерий Карпин объяснил, что в мартовских товарищеских матчах он хотел посмотреть максимальное количество игроков, поэтому состав на матч с Замбией будет существенно отличаться от того, что выходил на игру с Гренадой.
В матче с Гренадой (5:0) Артем Дзюба установил очередной рекорд. Забив один из мячей, он стал лучшим бомбардиром в истории сборной России. Теперь на его счету 31 гол за национальную команду.
Матч с Замбией сборная России проведет 25 марта.
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