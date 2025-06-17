Дзюбу увидели в Подмосковье

В Подмосковье заметили лучшего нападающего России Артема Дзюбу, который приехал на летние сборы. Фотографии футболиста опубликовал портал REGIONS.

Отмечается, что спортсмен прибыл на спортивные сборы вместе со своей тольяттинской командой «Акрон». Тренировки клуба будут проходить на базе в Рублево.

Команда планирует провести несколько контрольных матчей в преддверии нового сезона РПЛ. В расположении «Акрона» сейчас находятся 22 игрока.

Дзюбе 36 лет. Он стал рекордсменом по забитым голам в истории российского футбола — 234 мяча. Футболист также удерживает рекорд по голам за сборную России — 31.

Дзюба является четырехкратным чемпионом России, трехкратным обладателем Кубка России и четырехкратным обладателем Суперкубка страны в составе питерского «Зенита». К «Акрону» нападающий присоединился в сентябре 2024 года, подписав контракт до конца сезона 2024/25.

Ранее главный врач «Акрона» Руслан Засиев отказался сравнивать показатели Артема Дзюбы и Криштиану Роналду.