Главный врач «Акрона» отказался сравнивать физиологические показатели Дзюбы и Роналду

Главный врач тольяттинского «Акрона» Руслан Засиев рассказал «Матч ТВ» о прошедшем медосмотре команды. В нем приняли участие все игроки «Акрона», кроме легионеров.

Специалист отметил, что никаких сюрпризов не было, а ветеран Артем Дзюба приехал раньше всех и «великолепно прошел медосмотр».

Засиев отказался сравнивать физиологические показатели Дзюбы и португальца Криштиану Роналду, у которого они в 38 лет были, как у 30-летнего.

«Роналду сравнивать ни с кем нельзя, феноменальный спортсмен, это нецелесообразно. У них разные задачи с Артемом на поле. По Дзюбе не видно, что ему 37 лет», — отметил Засиев.

Артем Дзюба продлил контракт с «Акроном» еще на один год. В минувшем сезоне он стал лучшим бомбардиром команды, в 22 матчах РПЛ забив девять мячей и отдав семь передач.

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