Дзюдоист округа Щелково завоевал награду на европейском первенстве в Скопье

Среди участников, представляющих 41 страну и на счету которых 421 сильнейший спортсмен, особо отличился воспитанник Спортивной школы олимпийского резерва городского округа Щелково Илья Топтыгин. Илья, обладатель звания победителя Спартакиады и трех престижных турниров (Челябинск, Санкт-Петербург, Тбилиси), выступил в весовой категории до 50 кг.

Соревнования начались для Топтыгина с впечатляющей победы, одержанной всего за 9 секунд над местным борцом Радевски. Далее, в схватке в формате «золотого счета» его соперником стал грузин Гулуа, который не смог выдержать стремительный темп Ильи и был повержен эффектной подсечкой. В борьбе за утешительные места Илья продемонстрировал высокий уровень мастерства, одолев серба Марковича, итальянца Дуине и, наконец, в поединке за бронзовую медаль с болгарином Мартиновым, завершил схватку эффектным «иппоном», обеспечив себе призовое место.

Подготовкой к европейскому первенству руководили опытные тренеры Джумбер и Ройни Абуладзе.