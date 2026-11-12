Губернатор Воробьев обсудил развитие торговых и гуманитарных связей с представителями Гомельской области

Московская и Гомельская области продолжат развивать торговые и гуманитарные связи, а также реализовывать новые проекты. В 2026 году Подмосковье заключило соглашения с Минской, Брестской и Витебской областями Белоруссии. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил развитие торгово-экономических и гуманитарных связей с Председателем Гомельского областного исполнительного комитета Иваном Крупко, во встрече также принял участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Белоруссии в РФ Юрий Селиверстов.

«Мы всегда с удовольствием посещаем Республику Беларусь с рабочими визитами. И многие жители нашей страны, нашего любимого Подмосковья также охотно ездят в Минскую, Брестскую, Гомельскую и другие области. Сегодня мы еще раз поговорим о взаимодействии в сферах экономики, культурного обмена, образования. Все это — продолжение отношений лидеров двух стран: нашего Президента Владимира Владимировича Путина и Президента Республики Беларусь Александра Григорьевича Лукашенко, который всегда нас радушно принимает, а повестка встреч с ним очень содержательная. Обсудим новые проекты и статус того, что мы уже подписали и запустили в торговле, в локализации — как в Беларуси, так и в России», — сказал Андрей Воробьев.

Московскую и Гомельскую области связывают четыре побратимских соглашения. Они заключены между Серпуховом и Гомелем, Котельниками и Рогачевским районом, Волоколамском и Чечерском, Пушкинским округом и Светлогорским районом. В рамках сотрудничества они развивают сферы здравоохранения, образования, дорожной инфраструктуры.

Так, например, специалисты подмосковного НИКИ детства консультируют врачей Гомельской областной детской клинической больницы и регулярно взаимодействуют с Гомельским государственным медицинским университетом.

В целях развития сферы образования университеты Орехово-Зуева и Коломны сотрудничают с Гомельским госуниверситетом имени Франциска Скорины. Например, колледж «Московия» вместе с Гомельским машиностроительным колледжем готовит специалистов для МЧС и ИТ-сферы, а также развивает инклюзивное профобразование.

Предприятие из Гомеля ДСТ № 2 приняло участие в строительстве участка Южно-Лыткаринской автодороги (ЮЛА) и развязки с трассой М-12 «Восток». Помимо этого, развивается сотрудничество в сферах культуры и патриотического воспитания. Гости из Гомельской области приезжали на форум «Патриот — это Я» в Подмосковье, теперь обсуждается возможность организации гастролей в Гомеле Московского областного театра драмы и комедии.

Фото: [ пресс-служба губернатора и правительства Московской области ]

«Для Гомельской области Подмосковье и Российская Федерация — важнейшие торгово-экономические партнеры, на их долю приходится около 80% нашего товарооборота. Объем торговли с Московской областью за прошлый год составил 1,2 млрд долларов, и в этом году продолжает расти», — сказал Иван Крупко.

Подмосковье и Белоруссия связаны программой сотрудничества до 2028 года. Она включает в себя девять направлений — от промышленности и торговли до образования и науки. Экономические связи стабильно укрепляются. Так, в первом полугодии 2026-го товарооборот вырос почти более чем на 27% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Российский регион обеспечивает почти пятую часть всей торговли между двумя странами. При этом Белоруссия занимает первое место среди зарубежных партнеров, куда предприятия Московской области поставляют свою продукцию.

Белорусский бизнес также активно инвестирует в экономику Подмосковья, запуская собственные производства. Так, например, в Воскресенске уже на полную мощность вышел завод «Белтелекабель» — сейчас он выпускает свыше 1,3 тыс. км оптоволоконного кабеля в месяц для операторов связи и РЖД.

Углубляется и кооперация между предприятиями двух стран. Летом Серпуховский и Могилевский лифтостроительные заводы подписали соглашение о сотрудничестве. Отдельным направлением кооперации является рельсовый транспорт. Мытищинский завод «Метровагонмаш» сотрудничает с минским метрополитеном уже 40 лет. Кроме того, укрепляется научно-образовательное партнерство. На сегодняшний день 22 научных учреждения Белоруссии взаимодействуют с Объединенным институтом ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне.

Напомним, что в регионе реализуется национальный проект «Эффективная и конкурентная экономика».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.