Дзюдоистка из Городского округа Пушкинский взяла серебро на всероссийском турнире

Юная дзюдоистка из подмосковной Ивантеевки Софья Иванова завоевала серебряную медаль на всероссийском турнире памяти Заслуженного работника физической культуры РФ С.М. Рыбина. Соревнования среди юношей и девушек до 15 лет прошли в Коврове Владимирской области и собрали 378 спортсменов из 21 региона страны.

Воспитанница спортивной школы «Ивантеевка» показала высокий результат в напряженной борьбе в весовой категории до 52 кг. Всего за честь школы выступали семь спортсменов, что демонстрирует уровень подготовки клуба в целом. Подобные турниры являются важным этапом спортивной карьеры, позволяя молодым дзюдоистам набраться соревновательного опыта и проверить свою технику и выдержку в условиях высокой конкуренции.

Достижение Софьи Ивановой подтверждает эффективность тренировочной методики и служит ярким примером для других. Стоит отметить, что турнир входит в рейтинговую серию «Лига Патриотов». Каждая победа и участие здесь приносят спортсменам баллы, которые напрямую влияют на возможность попадания на первенство России.