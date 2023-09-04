Дзюдоисты из Фрязино завоевали Кубок Губернатора Московской области Андрея Воробьева

На этих выходных Фрязино отметил День города. В день рождения подарок любимому наукограду сделали спортсмены.

Ребята завоевали кубок губернатора и прославили округ на все Подмосковье.

«Из 9 весовых категорий воспитанники Нарека Даниеляна стали безусловными победителями в шести. Наши борцы лидировали и в общекомандном зачете, в этом не было сомнений!», – рассказал глава городского округа Фрязино Дмитрий Воробьев.

Глава муниципалитета отметил, что боролись за кубок губернатора около полутысячи спортсменов из 43 муниципалитетов региона. Отметим, что атлеты из Фрязино взяли на состязании не только золотые, но и серебряные медали, а также бронзу.

Еще одно серебро Кубка Губернатора завоевала баскетбольная команда. Воспитанники Владимира Забродина спортивной школы «Фрязино» заняли второе место по области в дисциплине уличный баскетбол 3х3.

«От души поздравляю ребят с достижением высоких результатов! Гордимся всем городом!» – подчеркнул Дмитрий Воробьев.

Отметим, что сегодня в городском округе Фрязино созданы все условия для занятий спортом как детей, так и взрослых. Действует множество спортивных секций. А еще в прошлом году у жителей появилось новое футбольное поле с искусственным покрытием.