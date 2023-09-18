Дзюдоисты из подмосковного Фрязина успешно выступили на первенстве области

На днях спортсмены стали лучшими в розыгрыше Кубка губернатора Московской области. После этого фрязинцы отправились в Куровское (Орехово-Зуевский городской округ), где шел спор за награды юношеского первенства региона. На татами вышли команды из более чем 40 муниципалитетов. На кону стояли не только медали, но и путевки в сборную Московской области для подготовки к соревнованию сильнейших борцов Центрального Федерального округа.

Команда из Фрязино подтвердила статус фаворита и уверенно завоевала главный приз за победу в общем зачете. Отметим, что аналогичного успеха ребята из «Олимпа» добиваются второй год подряд. Среди победителей и призеров областного первенства Артем Егоров, Федор Мицулевич, Даниял Идармачев, Артем Габриэлян, Захар Гайдукевич, Александр Симонов.