Дзюдоисты из Щелково триумфально вернулись с Кубка Европы

Спортсмены из Щелкова одержали блестящую победу на Кубке Европы по дзюдо.

Илья и Алексей Топтыгины, ученики Спортивной школы олимпийского резерва Щелковского городского округа, представляли Россию на кадетском Кубке Европы, который состоялся в Грузии.

Щелковские атлеты продемонстрировали выдающееся мастерство и не позволили своим соперникам даже мечтать о победе, уверенно одерживая победу в каждом сражении.

Илья Топтыгин поразил зрителей техничной борьбой, используя приемы юко и вазари, и завоевал титул чемпиона в категории до 50 кг. В решающем финальном поединке ему удалось переломить ход схватки и одержать победу над грузинским спортсменом.

Алексей Топтыгин, в свою очередь, стал первым в весовой категории до 55 кг, одержав верх в финале над своим соотечественником.

Турнир, объединивший 340 дзюдоистов из 15 стран, проходил в Тбилиси, Грузия, с 12 по 13 апреля. Это был Кубок Европы среди юных спортсменов (до 18 лет).

Под руководством опытных тренеров Джумбера и Ройни Абуладзе, щелковские спортсмены достигли впечатляющих результатов.